Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение главы государства. В Сумах, к слову, уже известно о 34 погибших и 117 раненых.

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На Россию недостаточно давления

Зеленский поблагодарил каждого, кто помнит, что войны заканчиваются, когда о военных преступлениях не забывают и когда на агрессора давят достаточно. Но именно последнего пока нет.

В эту пятницу (11 апреля – 24 Канал) был ровно месяц, как Россия отвергла американское предложение полного и безусловного прекращения огня. Они не боятся. И именно поэтому баллистика. Именно поэтому каждую ночь – под сотню ударных дронов, большинство из которых – "Шахеды", и именно против обычных украинских городов,

– отметил президент Украины.

Он добавил, что кроме обстрелов мирных городов, продолжаются и российские штурмы на фронте.

"Они не перестают атаковать и не перестают распространять ненависть в своей государственной пропаганде. Только давлением, только решительными действиями это можно изменить", – добавил глава государства.

Зеленский также отметил, что каждая российская ракета, беспилотник или КАБы "бьют не только по нашим людям, по нашим общинам, но и по дипломатии, по политике каждого, кто действительно пытается все это завершить".

Он добавил, что Украина и партнеры будут делать все, чтобы защитить украинцев и их жизни.