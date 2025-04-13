Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення глави держави. У Сумах, до слова, уже відомо про 34 загиблих та 117 поранених.

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На Росію недостатньо тиску

Зеленський подякував кожному, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про воєнні злочини не забувають і коли на агресора тиснуть достатньо. Але саме останнього наразі немає.

Цієї п'ятниці (11 квітня – 24 Канал) був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – "Шахеди", і саме проти звичайних українських міст,

– зауважив президент України.

Він додав, що окрім обстрілів мирних міст, продовжуються й російські штурми на фронті.

"Вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть у своїй державній пропаганді. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити", – додав глава держави.

Зеленський також наголосив, що кожна російська ракета, безпілотник чи КАБи "б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити".

Він додав, що Україна та партнери будуть робити усе, аби захистити українців та їхні життя.