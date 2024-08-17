В результате атаки загорелось 10 автомобилей на коммунальном предприятии "Паркинг", выбило окна в домах вблизи места удара, а также пострадали два человека. В ГСЧС показали, как ликвидировали последствия.

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Что говорят об ударе по Сумах в ГСЧС

В ГСЧС рассказали, что спасатели успешно обнаружили очаги возгорания и ликвидировали их: это не позволило огню распространиться на другие автомобили.

Также сотрудники ГСЧС обследовали территорию, по которой был нанесен удар,

– добавили там.

Спасатели ликвидировали пожар после удара по Сумах: смотрите видео

Также спасатели рассказали, что взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений. Вблизи открыт штаб по ликвидации последствий – жители, чье жилье пострадало, могут подать заявку.

Машины начали взрываться, люди поспускались с верхних этажей и пытались спасти уцелевшие машины. Мы боялись повторных взрывов,

– поделились пережитым жители города Суспильному.