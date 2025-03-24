Детали собрал 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, полицию и областную прокуратуру.
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Как выглядят Сумы после ракетного удара 24 марта
В прокуратуре отметили, что в квартале живет много людей. А в полиции добавили, что ранены более 10 детей.
На кадрах с места видно большой столб дыма.
Сумы после попадания 24 марта 2025 года / Фото прокуратуры и ГСЧС
Взрывная волна вызвала значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В некоторых квартирах вспыхнули пожары. Также серьезные повреждения получила местная школа,
– сообщили в полиции.
Службы эвакуируют людей из дома и выносят животных / Фото ГСЧС и полиция
Уже открыли дело о военном преступлении оккупантов. ГСЧС потушили два пожара.
Сумы после ракетной атаки 24 марта: смотрите видео
Окончательные масштабы разрушений еще устанавливают. На момент публикации новости известно о 74 раненых, из них 13 детей.