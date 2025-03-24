Детали собрал 24 Канал со ссылкой на ГСЧС, полицию и областную прокуратуру.

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Как выглядят Сумы после ракетного удара 24 марта

В прокуратуре отметили, что в квартале живет много людей. А в полиции добавили, что ранены более 10 детей.

На кадрах с места видно большой столб дыма.

Сумы после попадания 24 марта 2025 года / Фото прокуратуры и ГСЧС

Взрывная волна вызвала значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В некоторых квартирах вспыхнули пожары. Также серьезные повреждения получила местная школа,

– сообщили в полиции.

Службы эвакуируют людей из дома и выносят животных / Фото ГСЧС и полиция

Уже открыли дело о военном преступлении оккупантов. ГСЧС потушили два пожара.

Сумы после ракетной атаки 24 марта: смотрите видео

Окончательные масштабы разрушений еще устанавливают. На момент публикации новости известно о 74 раненых, из них 13 детей.