Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОГА. Отмечается, что сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

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Россияне обстреляли Ромны в Сумской области

В Сумской ОГА сообщили, что город Ромны подвергся ракетному удару со стороны врага. В результате атаки были повреждены 9 жилых домов.

К счастью, по предварительной информации, пострадавших нет.

На территории Роменской общины оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, вечером 18 декабря российские войска также обстреляли Кривой Рог. Вследствие вражеской атаки в городе есть отключение электроэнергии, однако дальнейшие детали местные власти пообещали предоставить позже.