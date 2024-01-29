Днем 29 января оккупанты открыли огонь из минометов и РСЗО по поселку Зноб-Новогордское. Там раздалось не менее 20 взрывов.
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Разрушены жизни и дома
Как рассказали в Сумской ОВА, враг убил трех человек. Двое погибли на месте. Один человек из-за тяжелых травм умер по дороге в больницу. Еще известно об одном раненом.
Кроме того, в результате обстрела повреждены:
- шесть частных жилых домов
- хозяйственное сооружение
- летнюю кухню
- частный автомобиль
- отделение "Новой почты"
- промышленное предприятие
- магазин
- линию электропередач.
В ОВА отметили, что обстрелянный поселок расположен в менее чем 5 километрах от границы со страной агрессоркой. Поэтому в 5-километровой зоне идет добровольная эвакуация населения. Жителям опасных районов помогают уехать в более безопасные.
Россияне убили последнего жителя села Сумской области
60-летний Александр Николаевич был последним жителем приграничного села Степок. Несмотря на угрозу постоянных обстрелов, мужчина наотрез отказывался уезжать и продолжал заниматься домашним хозяйством. Все жители Степок эвакуировались раньше, потому пенсионер проживал в селе сам.
В конце января оккупанты убили его. Они ударили ракетой по дому мужчины. По словам его сына, снаряд попал прямо в комнату Александра Николаевича, побил кухню и сарай.
СБУ тем временем начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.