Днем 29 января оккупанты открыли огонь из минометов и РСЗО по поселку Зноб-Новогордское. Там раздалось не менее 20 взрывов.

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Разрушены жизни и дома

Как рассказали в Сумской ОВА, враг убил трех человек. Двое погибли на месте. Один человек из-за тяжелых травм умер по дороге в больницу. Еще известно об одном раненом.

Кроме того, в результате обстрела повреждены:

шесть частных жилых домов

хозяйственное сооружение

летнюю кухню

частный автомобиль

отделение "Новой почты"

промышленное предприятие

магазин

линию электропередач.

В ОВА отметили, что обстрелянный поселок расположен в менее чем 5 километрах от границы со страной агрессоркой. Поэтому в 5-километровой зоне идет добровольная эвакуация населения. Жителям опасных районов помогают уехать в более безопасные.

Россияне убили последнего жителя села Сумской области

60-летний Александр Николаевич был последним жителем приграничного села Степок. Несмотря на угрозу постоянных обстрелов, мужчина наотрез отказывался уезжать и продолжал заниматься домашним хозяйством. Все жители Степок эвакуировались раньше, потому пенсионер проживал в селе сам.

В конце января оккупанты убили его. Они ударили ракетой по дому мужчины. По словам его сына, снаряд попал прямо в комнату Александра Николаевича, побил кухню и сарай.

СБУ тем временем начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.