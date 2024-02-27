Оккупанты нанесли удар по Сумской области, когда группа следователей проводила осмотр места происшествия и фиксировала последствия обстрелов, которые были нанесены накануне.

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Что известно о погибших правоохранителях

К сожалению, из-за террористического обстрела россиян погибли 2 полицейских. В МВД Украины рассказали подробнее о погибших правоохранителях.

Там сообщили, что несовместимые с жизнью ранения получила подполковник полиции Новик Оксана Владимировна, начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления ГУНП в Сумской области.

Также, по данным МВД Украины, смертельные повреждения получил подполковник полиции Юрко Олег Николаевич, заместитель начальника отделения полиции № 4 (город Сумы) Сумского районного управления полиции – начальник следственного отделения.

Наши соболезнования родным и близким погибших. Навеки в строю!,

– отметили в МВД Украины.

Соболезнования родным и близким Оксаны Новик и Олега Юрка – полицейским, погибших в результате вражеского удара по Хотинской общине, выразил и городской голова Сум Александр Лысенко.

Вечная память погибшим. Не забудем о преступлениях России – страны-террористки,

– отметил Лысенко.

Справка! В МВД также сообщали, что еще 6 следователей получили ранения. Сейчас они находятся в больнице.

Россияне обстреляли Сумскую область

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что обстрел произошел в тот момент, когда следственная группа выехала на документирование последствий прилетов по зданию фермерского хозяйства.

В это время, как отметил министр, враг ударил снова. "Прицельно артиллерией по правоохранителям", – уточнил он.

Клименко тогда сообщил, что из-под завалов спасатели достали тела двух полицейских.

Известно, что только за день до этого оккупанты убили еще двух человек в Сумской области.