Окупанти завдали удару по Сумщині, коли група слідчих проводила огляд місця події та фіксувала наслідки обстрілів, які були нанесені напередодні.

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Що відомо про загиблих правоохоронців

На жаль, через терористичний обстріл росіян загинуло 2 поліцейських. У МВС України розповіли детальніше про загиблих правоохоронців.

Там сповістили, що несумісні із життям поранення отримала підполковник поліції Новік Оксана Володимирівна, начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Також, за даними МВС України, смертельних ушкоджень зазнав підполковник поліції Юрко Олег Миколайович, заступник начальника відділення поліції № 4 (місто Суми) Сумського районного управління поліції – начальник слідчого відділення.

Наші співчуття рідним та близьким загиблих. Навіки в строю!,

– наголосили в МВС України.

Співчуття рідним та близьким Оксани Новік та Олега Юрка – поліцейським, які загинули внаслідок ворожого удару по Хотінській громаді, висловив і міський голова Сум Олександр Лисенко.

Вічна пам'ять загиблим. Не забудемо про злочини Росії – країни-терористки,

– зазначив Лисенко.

Довідка! У МВС також повідомляли, що ще 6 слідчих отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні.

Росіяни обстріляли Сумщину

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що обстріл трапився в той момент, коли слідча група виїхала на документування наслідків прильотів по будівлі фермерського господарства.

В цей час, як зазначив міністр, ворог вдарив знову. "Прицільно артилерією по правоохоронцях", – уточнив він.

Клименко тоді повідомив, що з-під завалів рятувальники дістали тіла двох поліцейських.

Відомо, що лише за день до цього окупанти вбили ще двох людей у Сумській області.