Впрочем, вещание обещают возобновить уже к вечеру 14 марта. Об этом в эфире 24 канала сообщила местная журналистка из Ровно.

К слову Оборудование телебашни в Ровно отключено: где смотреть украинские телеканалы

Разумеется, так враг хотел отрезать людей от правдивой информации, но ему это не удастся, подчеркнула медийщик.

Сейчас в Ровненской области ни один канал и радиовещание не работает, но обещают до конца дня восстановить покрытие Т2 и радио,

– отметила она.

Она также добавила, что спасатели разбирают завалы. Несколько раненых уже спасли.

Однако сейчас ситуация в городе и области спокойная. Ситуация контролируется.

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