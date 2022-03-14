Утім мовлення обіцяють відновити уже до вечора 14 березня. Про це в ефірі 24 каналу повідомила місцева журналістка із Рівного.

До слова Обладнання телевежі у Рівному зараз відключене: де дивитися українські телеканали

Зрозуміло, що так ворог хотів відрізати людей від правдивої інформації, але їм це не вдасться, наголосила медійниця.

Зараз на Рівненщині жоден канал і радіомовлення не працює, але обіцяють до кінця дня відновити покриття Т2 та радіо,

– зазначила вона.

Вона також додала, що наразі рятувальники розбирають завали. Кілька поранених людей уже врятували.

Однак загалом зараз ситуація у місті та області спокійна. Ситуація контрольована.

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