Через атаку ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне. Фахівці концерну працюють над відновленням трансляції українських телеканалів.

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Де дивитися українські телеканали, коли відключене ефірне мовлення

  • На супутнику. Українські телеканали там розкодовані, доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
  • На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube, тому за наявності інтернету можна знайти бажаний канал.
  • На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний.
  • У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок.

Також у випадку відключення ефірного мовлення, можна слухати інтернет-радіо.

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