Через атаку ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне. Фахівці концерну працюють над відновленням трансляції українських телеканалів.

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Де дивитися українські телеканали, коли відключене ефірне мовлення

На супутнику. Українські телеканали там розкодовані, доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

Українські телеканали там розкодовані, доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена. На Youtube . Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube, тому за наявності інтернету можна знайти бажаний канал.

. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube, тому за наявності інтернету можна знайти бажаний канал. На ОТТ-сервісах . На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний.

. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок.

Також у випадку відключення ефірного мовлення, можна слухати інтернет-радіо.

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