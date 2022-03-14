Через атаку ефірне цифрове мовлення тимчасово не доступне. Фахівці концерну працюють над відновленням трансляції українських телеканалів.
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Де дивитися українські телеканали, коли відключене ефірне мовлення
- На супутнику. Українські телеканали там розкодовані, доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.
- На Youtube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube, тому за наявності інтернету можна знайти бажаний канал.
- На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний.
- У Дії. Для цього потрібно оновити застосунок.
Також у випадку відключення ефірного мовлення, можна слухати інтернет-радіо.
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