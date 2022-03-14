Из-за атаки эфирное цифровое вещание временно не доступно. Специалисты концерна работают над возобновлением трансляции украинских телеканалов.

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Где смотреть украинские телеканалы, когда отключено эфирное вещание

На спутнике украинские телеканалы там раскодированы, доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

украинские телеканалы там раскодированы, доступ к вещанию бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна. В Youtube . Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube, поэтому при наличии интернета можно найти желаемый канал.

. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube, поэтому при наличии интернета можно найти желаемый канал. На ОТТ-сервисах . На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный.

. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. В Дие. Для этого необходимо обновить приложение.

Также в случае отключения эфирного вещания можно слушать интернет-радио.

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