Ракеты россияне выпустили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Заходили они с юго-восточного направления.

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Все ракеты сбила ПВО

Противовоздушной обороне удалось сбить все эти российские ракеты. Произошло это в прифронтовой зоне Днепропетровской области. На фотографиях, опубликованных Воздушными силами, видно, как остатки российских ракет догорают в поле.

К слову, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что во время последней атаки Россия сосредоточила свое внимание на Востоке Украины, в частности, Днепропетровской области.

По ней российская армия выпустила, кроме 4 ракет, еще 5 беспилотников. В результате атаки пострадали 3 жителя Криворожского района, а в Никопольском районе повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, автомобили, линии электропередач и строительную технику.

ПВО уничтожила российские ракеты / Фото Воздушных сил ВСУ