В результате вражеской атаки пострадали люди и гражданская инфраструктура. В частности, В Криворожском районе ранены трое мужчин, двое из которых госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Что известно об атаке на Днепропетровскую область

Российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед". Известно, что вражеские силы выпустили 5 беспилотников и 4 ракеты по Днепропетровщине, которые были успешно уничтожены украинскими защитниками.

Однако атака не прошла без последствий. Руководитель Криворожской ОВА Александр Вилкул сообщил, что в Криворожском районе ранены трое мужчин в возрасте 30, 41 и 63 года. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По информации от главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Никопольском районе повреждены 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, автомобили, линии электропередач и строительную технику. К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

В Кривом Роге все службы, больницы, социальные учреждения и коммунальный транспорт работают в обычном режиме. Из-за аварийного отключения электричества ночью на сетях водоснабжения произошли мощные гидроудары, последствия которых сейчас ликвидируются.

Вилкул отметил, что сегодня, в 12:00, в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере "№3" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в Ингулецком и Центрально-Городском районах. Взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Заметим, что ночью враг выпустил по Украине 9 ракет и 27 ударных БПЛА. Силам ПВО удалось сбить 32 воздушные цели.