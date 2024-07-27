На энергообъект россияне нацелили "Шахеда". В Министерстве энергетики прокомментировали последствия этой атаки.

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Россияне повредили подстанцию

Российский "Шахед" атаковал одну из подстанций Днепропетровской области. Там есть разрушения.

В Днепропетровской области на территории одной из подстанций из-за атаки БПЛА повреждено оборудование,

– сообщили в Министерстве энергетики.

Кроме Днепропетровщины, российские войска атаковали энергетику Донецкой области. Там из-за обстрелов за прошедшие сутки было обесточено 5,3 тысячи абонентов в 6 населенных пунктах.

За минувшие сутки россияне также трижды обстреляли энергетические объекты в Черниговской области. В результате атак в регионе обесточивались подстанции и воздушные линии. Всего без света было более 2,9 тысяч потребителей.

Добавим, что командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в ночь на 27 июля Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой и четырьмя "Шахедами".

Все цели были сбиты силами и средствами Сил обороны Украины в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях,

– написал он.