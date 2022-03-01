О последствиях атаки российских оккупантов глава Сумской госадминистрации Дмитрий Живицкий. На опубликованном видео видны руины воинской части.

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У врага тоже есть потери

Люди разбирают обломки разрушенного объекта. Работники Красного креста рассказали, что россияне понесли значительные потери. Медики собирали вокруг их тела.

Россияне расстреляли людей

Оккупанты 28 февраля в Чупаховке, что возде Ахтырки, расстреляли автомобиль с украинцами. Они ехали на БТР, остановились и начали стрелять в автомобиль ВАЗ 99. После этого убийцы сели в легковушку и поехали в неизвестном направлении. Шлава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил, что это не единичный случай.

Разрушенная оккупантами воинская часть в Ахтырке: смотрите видео

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