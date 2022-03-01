Госслужба по чрезвычайным ситуациям и добровольцы работают на месте трагедии. Сколько погибших – неизвестно, но в областной военной администрации говорят – много.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Враг разбомбил воинскую часть в Ахтырке

Места на кладбище готовят под 70 умерших украинских бойцов. Но враг тоже получил по заслуге.

Тел россиян по городу было очень много, собираем. Сотрудники Красного Креста их забирают домой,

сообщили в Сумской ОВА.

Опубликованы и жуткие фото с места: