Держслужба з надзвичайних ситуацій та добровольці працюють на місці трагедії. Скільки загиблих – невідомо, та в обласній військовій адміністрації кажуть – багато.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ворог поцілив у військову частину в Охтирці

Місця на цвинтарі готують під 70 померлих українських бійців. Але ворог теж отримав по заслузі.

Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому,

– повідомили у Сумській ОВА.

Опубліковано й моторошні фото з місця:

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