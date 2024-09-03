В медицинском учреждении, где сейчас находится девочка, рассказали о ее состоянии. Оно тяжелое, но стабильное.

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Девочке сделают операцию

Медицинский директор Запорожской областной клинической детской больницы Вячеслав Ткаченко объяснил, что в ближайшее время пострадавшую ожидает операция.

Состояние ребенка стабилизировано и мы планируем в ближайшие минуты взять ребенка в операционную для извлечения обломков и стабилизации скелетной травмы,

– сказал он.

Во время атаки на отель погибли 38-летняя женщина и ее 8-летний сын. Впоследствии из-под завалов деблокировали ее 43-летнего мужа и 12-летнюю дочь. Россия постоянно атакует Запорожье. Часто целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры.