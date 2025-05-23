Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Какие последствия российской атаки на Киевскую область

Враг атаковал Киевскую область дронами утром – работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Повреждения в результате российского удара: смотрите фото Киевской областной ОГА

В Обуховском районе повреждения получил жилой сектор. На место прибыли спасатели.

Пожарные быстро ликвидировали пожар, возникший в одном из жилых домов. Также повреждения получили 5 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, транспортные средства,

– сообщили в ГСЧС.

Спасатели прибыли на место происшествия: смотрите фото ГСЧС

В Киевской ОГА добавили, что в домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – объяснили там.

Последствия вражеской атаки также задокументировала полиция Киевской области.

Повреждения в жилом секторе: смотрите фото Нацполиции Украины

"По состоянию на 11:30 в Обуховском районе повреждены семь частных домов, гаражное помещение, и четыре транспортных средства и хозяйственные постройки. Сейчас информация о пострадавших в полицию не поступала", – рассказали там.

Ночью 23 мая военные России атаковали Киевскую область "Шахедами". В течение ночи взрывы пришлось слышать также жителям Черновицкой области, а чуть раньше – Запорожье.

К слову, утром в Одессе объявили воздушную тревогу – в направлении города двигались вражеские дроны, работала ПВО.

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