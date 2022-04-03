Гайдай добавил, что враг наращивает интенсивность обстрелов в Луганской области. По его словам, враг может бросить на это направление все свои силы.

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Гайдай о ситуации в регионе

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что сейчас оккупанты делают все, чтобы захватить полностью город Рубежное, но все безрезультатно. По его словам, защитники Украины крепко держат оборону.

Гайдай добавил, что оккупанты обстреливают все области и нет ни одного населенного пункта, который они обошли бы. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что худшие обстрелы в:

Рубежном,

Лисичанске,

Северодонецке,

Попасной.

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