Задело и Львовскую область – в городе Каменка Бугская расстреляли воинскую часть. К счастью, о жертвах пока не сообщалось.
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Текущая ситуация на территории страны по состоянию на 07:20 утра
- Обстреляли аэродром города Луцк (травмирован 1 человек).
- Загорелись военные склады села Радушинцы Полтавской области, села Россошков Черкасской области.
- Обстреляли воинскую часть в городе Каменка Бугская Львовской области.
- Село Ивница Житомирской области – попал снаряд на территорию военного склада.
- Город Ивано-Франковск – попал снаряд в воинскую часть.
Последствия вражеских обстрелов на территории страны
- В Хмельницком попали во взлетную полосу военного аэродрома.
- В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в городе Мариуполь.
- В аэродром Краматорска попал снаряд.
- В Луцке повредили АЦ 25 ДПРЧ – к счастью, пострадавших нет.
- В городе Нежин проводят работы по деблокированию из-под завалов. Предварительно на аэродроме находились 6 человек.