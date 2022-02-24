Зачепило і Львівську область – у місті Кам'янка Бузька розстріляли військову частину. На щастя, про жертв наразі не повідомлялось.

До теми В зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт

Поточна ситуація на території країни станом на 07:20 ранку

  • Обстріляли аеродром міста Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),
  • Загорілись військові склади села Радушинці Полтавської області, села Розсошків Черкаської області.
  • Обстріляли військову частину у місті Кам'янка Бузька Львівської області.
  • Село Івниця Житомирської області – влучив снаряд на територію військового складу.
  • Місто Івано-Франківськ – влучив снаряд у військову частину.

Наслідки ворожих обстрілів на території країни:

  • У Хмельницькому влучили в злітну смугу військового аеродрому.
  • Внаслідок обстрілів виникло загоряння 7 приватних житлових будинків у місті Маріуполь,
  • У аеродром Краматорська влучив снаряд.
  • У Луцьку пошкодили АЦ 25 ДПРЧ – на щастя, постраждалих немає.
  • У місті Ніжин проводять роботи по деблокуванню з-під завалів. Попередньо на аеродромі перебували 6 людей.