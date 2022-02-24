Зачепило і Львівську область – у місті Кам'янка Бузька розстріляли військову частину. На щастя, про жертв наразі не повідомлялось.

До теми В зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт

Поточна ситуація на території країни станом на 07:20 ранку

Обстріляли аеродром міста Луцьк ( травмовано 1 особу ДСНС ),

), Загорілись військові склади села Радушинці Полтавської області, села Розсошків Черкаської області.

Обстріляли військову частину у місті Кам'янка Бузька Львівської області.

Село Івниця Житомирської області – влучив снаряд на територію військового складу.

Місто Івано-Франківськ – влучив снаряд у військову частину.

Наслідки ворожих обстрілів на території країни:

У Хмельницькому влучили в злітну смугу військового аеродрому.

Внаслідок обстрілів виникло загоряння 7 приватних житлових будинків у місті Маріуполь,

У аеродром Краматорська влучив снаряд.

У Луцьку пошкодили АЦ 25 ДПРЧ – на щастя, постраждалих немає.

У місті Ніжин проводять роботи по деблокуванню з-під завалів. Попередньо на аеродромі перебували 6 людей.

Важливо: зберігайте спокій і слідуйте інформації, яка надходить від органів місцевої влади.