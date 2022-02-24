Зачепило і Львівську область – у місті Кам'янка Бузька розстріляли військову частину. На щастя, про жертв наразі не повідомлялось.
До теми В зоні ООС збили ворожих 5 літаків та вертоліт
Поточна ситуація на території країни станом на 07:20 ранку
- Обстріляли аеродром міста Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),
- Загорілись військові склади села Радушинці Полтавської області, села Розсошків Черкаської області.
- Обстріляли військову частину у місті Кам'янка Бузька Львівської області.
- Село Івниця Житомирської області – влучив снаряд на територію військового складу.
- Місто Івано-Франківськ – влучив снаряд у військову частину.
Наслідки ворожих обстрілів на території країни:
- У Хмельницькому влучили в злітну смугу військового аеродрому.
- Внаслідок обстрілів виникло загоряння 7 приватних житлових будинків у місті Маріуполь,
- У аеродром Краматорська влучив снаряд.
- У Луцьку пошкодили АЦ 25 ДПРЧ – на щастя, постраждалих немає.
- У місті Ніжин проводять роботи по деблокуванню з-під завалів. Попередньо на аеродромі перебували 6 людей.