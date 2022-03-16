Соответствующий видеосборник основных новостей был обнародован в Генеральном штабе ВСУ. Там также говорится о действиях врага, которые продолжает наносить удары по мирным безоружным людям.
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ВСУ опубликовали видеодайджест 20 дня войны
Кратко. Война. День 20. Видеодайджест,
– коротко отметили в ВСУ.
На опубликованных кадрах заметно:
- обстрелянные ночью районы Киева;
- обстрелы жилых районов Харькова при эвакуации людей;
- как враг прикрывается мирным населением, размещая свои танки между жилыми домами людей;
- как люди выходят на проукраинские митинги;
- эвакуацию мирных людей;
- ВСУ уничтожают врагов и их технику
Подборка 20-го дня войны: смотрите видео