Соответствующий видеосборник основных новостей был обнародован в Генеральном штабе ВСУ. Там также говорится о действиях врага, которые продолжает наносить удары по мирным безоружным людям.

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ВСУ опубликовали видеодайджест 20 дня войны

Кратко. Война. День 20. Видеодайджест,
– коротко отметили в ВСУ.

На опубликованных кадрах заметно:

  • обстрелянные ночью районы Киева;
  • обстрелы жилых районов Харькова при эвакуации людей;
  • как враг прикрывается мирным населением, размещая свои танки между жилыми домами людей;
  • как люди выходят на проукраинские митинги;
  • эвакуацию мирных людей;
  • ВСУ уничтожают врагов и их технику

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