Соответствующий видеосборник основных новостей был обнародован в Генеральном штабе ВСУ. Там также говорится о действиях врага, которые продолжает наносить удары по мирным безоружным людям.

Отметьте Любая война заканчивается соглашением – Зеленский о переговорах с Россией

ВСУ опубликовали видеодайджест 20 дня войны

Кратко. Война. День 20. Видеодайджест,

– коротко отметили в ВСУ.

На опубликованных кадрах заметно:

обстрелянные ночью районы Киева;

обстрелы жилых районов Харькова при эвакуации людей;

как враг прикрывается мирным населением, размещая свои танки между жилыми домами людей;

как люди выходят на проукраинские митинги;

эвакуацию мирных людей;

ВСУ уничтожают врагов и их технику

Подборка 20-го дня войны: смотрите видео