Відповідну відеозбірку основних новин оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Там також мовиться про дії ворога, яких продовжує завдавати ударів по мирних безбройних людях.

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ЗСУ опублікували відеодайджест 20 дня війни

Коротко. Війна. День 20. Відеодайджест,
– коротко зауважили в ЗСУ.

На опублікованих кадрах помітно:

  • обстріляні вночі районів Києва;
  • обстріли житлових районів Харкова під час евакуації людей;
  • як ворог прикривається мирним населення, розміщуючи свої танки поміж житловими будинками людей;
  • як люди виходять на проукраїнські мітинги;
  • евакуацію мирних людей;
  • ЗСУ знищують ворогів та їхню техніку.

Підбірка 20-го дня війни: дивіться відео