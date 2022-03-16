Відповідну відеозбірку основних новин оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ. Там також мовиться про дії ворога, яких продовжує завдавати ударів по мирних безбройних людях.

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ЗСУ опублікували відеодайджест 20 дня війни

Коротко. Війна. День 20. Відеодайджест,

– коротко зауважили в ЗСУ.

На опублікованих кадрах помітно:

обстріляні вночі районів Києва;

обстріли житлових районів Харкова під час евакуації людей;

як ворог прикривається мирним населення, розміщуючи свої танки поміж житловими будинками людей;

як люди виходять на проукраїнські мітинги;

евакуацію мирних людей;

ЗСУ знищують ворогів та їхню техніку.

Підбірка 20-го дня війни: дивіться відео