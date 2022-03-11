Оккупанты пытаются убежать и перестроиться. По словам Кима, "гребут в другую сторону."

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Ким рассказал, что сейчас занимаются возобновлением поставок электроэнергии. Также выбивают врага.

Мы снова продвинулись дальше, мы снова их разбили...Сдавайтесь, нечего вам тут ловить,

– сказал Ким.

Чиновник обратился к предприятиям, которые помогают и волонтерят. Ким поблагодарил, но подчеркнул, что экономика должна работать. Деньги на счетах есть, поэтому Ким попросил пробовать восстанавливать и платную поставку товаров, чтобы была хотя бы минимальная прибыль.

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