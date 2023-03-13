Об этом заявил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. Что известно о тревожном утре в Белгороде – передает 24 Канал.
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Что известно о последствиях работы ПВО в Белгороде
Губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Сбили вроде бы 4 ракеты.
Пока известно об одной пострадавшей. Бригада скорой помощи отправилась на место происшествия.
Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается,
– отметил Гладков.
Предварительно обломками ракет также повреждены домовладения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.
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В России аварийно сел вертолет
- Пропагандистские телеграм-каналы 12 марта сообщили, что в России из-за "диверсантов" совершил аварийную посадку вертолет. После его приземления обнаружили повреждения.
- В частности известно, что вертолету пришлось сесть из-за срезанного болта на шасси. Неожиданный инцидент произошел в Красноярском крае на территории Ванкорского нефтегазового месторождения на одном из производственных участков.
- Известно, что на борту было три человека, никто не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства, повредившего вертолет "диверсанта" объявили в розыск.