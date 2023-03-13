Об этом заявил губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков. Что известно о тревожном утре в Белгороде – передает 24 Канал.

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Что известно о последствиях работы ПВО в Белгороде

Губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработало ПВО. Сбили вроде бы 4 ракеты.

Пока известно об одной пострадавшей. Бригада скорой помощи отправилась на место происшествия.

Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается,

– отметил Гладков.

Предварительно обломками ракет также повреждены домовладения. Глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами выехал на место.

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