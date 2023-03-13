Про це заявив губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков. Що відомо про тривожний ранок у Бєлгороді – передає 24 Канал.

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Що відомо про наслідки роботи ППО у Бєлгороді

Губернатор повідомив, що над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала ППО. Збили нібито 4 ракети.

Наразі відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги вирушила на місце подій.

Жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани немає. Стан середнього ступеня важкості. Вся необхідна допомога надається,

– зазначив Гладков.

Попередньо, уламками ракет також пошкоджені домоволодіння. Голова Бєлгородського району Владімір Пєрцев разом з оперативними та аварійними службами виїхав на місце.

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