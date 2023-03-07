У травні 2022 року жительку Харкова Ірину вивезли автобусом до Бєлгорода. Там вона потрапила до пункту тимчасового утримання. Про це розповів правозахисник Олексій Прянишников.

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Як Ірина опинилась у психлікарні

У медичних документах вказано, що жінка приїхала до Бєлгорода до родичів. Однак вона наголошує, що не мала там рідних. Ірина відмовилась повідомляти про себе відомості. Тому окупанти направили її до Білгородської психіатричної лікарні.

Відмова повідомляти про себе відомості не є підставою для поміщення в психіатричну лікарню. Але, на жаль, це вже не перший такий випадок у моїй практиці,

— каже Прянишников.

У Бєлгороді Ірина пробула до 10 серпня 2022 року, а потім жінку перевели до Саратовської області – до психіатричної лікарні Енгельса.

Жінку "накачували" препаратами

За словами правозахисника, російські лікарі давали жінці галоперидол. Такий нейролептик застосовують в лікуванні шизофренії ще з радянських часів. Прянишников додав, що весь цивілізований світ вважає його шкідливим препаратом, який має багато побічних ефектів

Ірина не мала українських документів. Тому росіяни неодноразово шантажували її випискою з психіатричної лікарні в обмін на отримання російського громадянства. Жінка відмовлялась.

Син Ірини шукав її майже пів року

Син Ірини протягом 5 місяців шукав матір. У вересні 2022 року йому вдалося знайти її в лікарні в Енгельсі. Сам виїхати він не зміг через воєнний стан.

21 лютого правозахиснику вдалося домогтися побачення з Іриною в психіатричній лікарні. Лікарі не зраділи візиту правозахисника, навіть консультувалися з міграційним підрозділом МВС, але до обіду відпустили Ірину.

Вже надвечір 23 лютого Ірина була у Харкові, де зустрілася із сином після 10 місяців розлуки.