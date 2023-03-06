Відтак постає запитання, де саме росіяни тримають свої "славетні" системи протиповітряної оборони. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час прямого ефіру розповів про це детальніше, пише 24 Канал.

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Аеродроми під захистом

Він підкреслив, що у Росії, звісно, є на озброєнні системи ППО. Зокрема, будь-який аеродром чи "військовий організм має принаймні банально протиповітряну оборону, таку як зенітки і, можливо, якісь комплекси ППО сухопутних військ".

Таким чином, чи мають вони охорону аеродромів, ну, очевидно, що мають. Тому що аеродроми – це те, що потрібно охороняти,

– сказав Юрій Ігнат.

Що охороняють окупанти найбільше

Однак речник також підкреслив, що без сумніву країна-окупантка найбільше охороняє власну столицю, а також бункери російського тирана.

Не сумніваюся, що найбільше охороняється столиця їхня, найбільше охороняється бункер Путіна, і не один, мабуть,

– наголосив Ігнат.

Також, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ, багато систем ЗРК окупанти зосередили вздовж лінії бойового зіткнення на південно-східному напрямку. Російські системи є й у Білорусі та вздовж власного кордону, а також у тимчасово окупованому Криму.

Але все ж таки лінія бойового зіткнення південно-східного напрямку – там найбільше насичення цих систем,

– сказав Ігнат.

Найбільше на цьому напрямку спостерігаються системи БУК-М1, М2, М3, Тор, Панцир, С-300, С-350 та С-400.

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