Обстрел произошел около 3 часов ночи. Кроме того, российские военные нанесли удар по Холодногорскому району, в результате чего повреждено учебное заведение и трамвайные пути.

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Рядом со школой образовалась большая воронка

На территории школы были обнаружены обломки ракеты. Журналистка 24 канала посетила школу в Индустриальном районе города. На месте удара образовалась огромная воронка. Также на фото можно увидеть, какие разрушения получили школьные классы.

Оккупанты разрушили школу в Индустриальном районе: фото Анны Черненко для 24 канала

Прокуратура начала досудебное расследование

В настоящее время продолжаются следственные действия, а все данные уточняются. Впоследствии материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Прокуратура начала досудебное расследование по двум уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны.

К слову, ночью на 14 июля российские оккупанты тоже нанесли ракетные удары по нескольким районам Харькова. В результате ракетных обстрелов повреждено предприятие в Основянском районе Харькова, а также помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.

Мирные жители Харькова ежедневно страдают от обстрелов российских захватчиков.

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