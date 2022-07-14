русские военные обстреляли и поселки

Как рассказали в Офисе генпрокурора, ночью российские оккупанты совершили ракетный удар по нескольким районам Харькова. россияне снова решили "денацифицировать" гражданские объекты.

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Как говорится в сообщении, в результате ракетных обстрелов повреждено предприятие в Основянском районе Харькова, а также помещение ангара депо метрополитена в Салтовском районе.

Последствия ракетных обстрелов Харькова / Фото Офиса генпрокурора

В полиции Харьковской области сообщили , что 13 июля во вражеские удары также попали поселки Циркуны, Русские Тишки и пгт Золочев.

В результате обстрела повреждения получили жилые дома мирных граждан, газораспределительная подстанция, а также горели поля. Правоохранители проработали более 60 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

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