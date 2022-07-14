російські військові обстріляли й селища

Як розповіли в Офісі генпрокурора, вночі російські окупанти здійснили ракетний удар по декількох районах Харкова. росіяни знову вирішили "денацифікувати" цивільні об'єкти.

Це важливо Рятувальники завершили розбір завалів у Часовому Яру: усього удар забрав 48 життів

Як йдеться у повідомленні, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство в Основ'янському районі Харкова, а також приміщення ангара депо метрополітена у Салтівському районі.

Наслідки ракетних обстрілів Харкова / Фото Офісу генпрокурора

У поліції Харківської області повідомили, що 13 липня під ворожі удари також потрапили селища Циркуни, Руські Тишки та смт Золочів.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян, газо-розподільча підстанція, а також горіли поля. Правоохоронці опрацювали понад 60 фактів руйнування помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Кривавий удар по Вінниці та інших містах

До уваги – Зеленський показав наслідки удару по Вінниці: дивіться відео