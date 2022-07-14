російські військові обстріляли й селища
Як розповіли в Офісі генпрокурора, вночі російські окупанти здійснили ракетний удар по декількох районах Харкова. росіяни знову вирішили "денацифікувати" цивільні об'єкти.
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Як йдеться у повідомленні, внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено підприємство в Основ'янському районі Харкова, а також приміщення ангара депо метрополітена у Салтівському районі.
Наслідки ракетних обстрілів Харкова / Фото Офісу генпрокурора
У поліції Харківської області повідомили, що 13 липня під ворожі удари також потрапили селища Циркуни, Руські Тишки та смт Золочів.
Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян, газо-розподільча підстанція, а також горіли поля. Правоохоронці опрацювали понад 60 фактів руйнування помешкань та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.
Кривавий удар по Вінниці та інших містах
- Окупанти не припиняють обстрілювати мирні українські міста. Зранку 14 липня російські військові вкотре атакували Миколаїв, влучивши у 10 об'єктів у місті. Як розповіли в Офісі Президента, загарбники випустили по Миколаєву 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.
- Днем раніше під вогнем ворога було Запоріжжя. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв 14 липня повідомив, що внаслідок ворожої атаки постраждали 16 людей.
- Також 14 липня росіяни завдали удару по Вінниці. Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив, що сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю. Ще три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.
- За даними ДСНС станом на 12:15 загинули 12 мирних мешканців, а ще 25 поранені. За даними голови Національної поліції Ігоря Клименка, кількість поранених уже зросла до 30.
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