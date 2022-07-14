Серед загиблих дитина, 9 людей – врятували

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко 14 липня повідомив, що рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру.

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За його словами, від ракетного удару окупантів в будинку загинули 48 людей, у тому числі – 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.

Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що рятувальні та пошукові роботи завершили 14 липня о 09:30.

Повідомляється, що рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. До рятувальної операції було задіяно 9 одиниць техніки.