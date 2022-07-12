Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він пояснив, що росіяни використали такі дорогі ракети "Іскандер" заради "ціни" ситуації в самому місті.

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На думку Жданова, окупантам треба було створити паніку та хаос в цивільному місті.

Окрім того, росіяни планують його зруйнувати якомога сильніше, щоб місцеве населення чи навіть ЗСУ покинули це місце.

Часів Яр – це дуже важливе місто, адже воно стоїть на трасі водозабору для Донецької області, який починається у Слов’янську і далі через Часів Яр вже на Торез,

– пояснив Жданов.

Він додав, що росії байдуже було, скільки вона витратить, кремль не рахує вартість цих ракет.

"Після першого місяця путіну доповіли про великі втрати, на що він відповів, що це не та ціна, яку вони отримають в результаті перемоги. Вони не рахують нічого, а просто хочуть отримати політичну перемогу", – вважає експерт.

Жданов про обстріл Часового Яру та ситуацію на фронті: відео



Що відомо про моторошний удар по Часовому Яру:

Близько 21:27 9 липня у Часовому Яру, що у Бахмутському районі, прозвучали вибухи. Ракети потрапили у житловий квартал. Постраждали дві 5-поверхівки, одна з них – майже вщент зруйнована. Під завалами опинилися десятки людей.

Рятувальники працювали всю ніч. До пошуково-рятувальної операції долучили близько 70 осіб, 910 одиниць техніки, 2 автокрани та 2 навантажувачі. За першу ніч розібрали 70 тонн завалів. На поверхню витягли 6 загиблих та 5 постраждалих. Щогодини кількість жертв збільшувалася.

На цинічну атаку по житловому сектору відреагували в Офісі Президента. Андрій Єрмак наголосив, що відбувся "черговий теракт країни-терориста". Тому росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму.

Дивіться у відео – про трагедію у Часовому Яру