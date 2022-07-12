Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что россияне использовали столь дорогие ракеты "Искандер" ради "цены" ситуации в самом городе.
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По мнению Жданова, оккупантам нужно было создать панику и хаос в гражданском городе.
Кроме того, россияне планируют его разрушить как можно сильнее, чтобы местное население или ВСУ покинули это место.
Часовой Яр – это очень важное место, ведь он стоит на трассе водозабора для Донецкой области, который начинается в Славянске и дальше через Часовой Яр уже на Торез,
– объяснил Жданов.
Он добавил, что россии безразлично было, сколько она потратит, она не считает стоимость этих ракет.
"После первого месяца путину доложили о больших потерях, на что он ответил, что это не та цена, которую они одержат в результате победы. Они не считают ничего, а просто хотят одержать политическую победу", – считает эксперт.
Жданов об обстреле Часового Яра и ситуации на фронте: видео
Что известно о жутком ударе по Часовому Яру:
- Около 21:27 9 июля в Часовом Яре Бахмутского района прозвучали взрывы. Ракеты попали в жилой квартал. Пострадали две 5-этажки, одна из них – почти полностью разрушена. Под завалами оказались десятки человек.
- Спасатели работали всю ночь. К поисково-спасательной операции присоединили около 70 человек, 910 единиц техники, 2 автокрана и 2 погрузчика. В первую ночь разобрали 70 тонн завалов. На поверхность вытащили 6 погибших и 5 пострадавших. Каждый час количество жертв увеличивалось.
- На циничную атаку по жилому сектору отреагировали в Офисе Президента. Андрей Ермак подчеркнул, что произошел "очередной теракт страны-террориста". Поэтому россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма.
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