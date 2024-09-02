Оккупанты бьют по Харькову последние несколько дней. Особенно циничны удары по образовательным учреждениям в День знаний.

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Россия обстреляла харьковское ЗВО: болезненные фото

Враг ударил двумя УАБАми в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе. Еще одно попадание зафиксировано на территории одного из вузов.

Оккупанты разрушили бассейн для харьковских студентов / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

Как сообщили местные власти, россияне ударили по плотной застройке. На вечер 2 сентября известно о 13 пострадавших.

Здесь должны были начать учиться юноши и девушки, но в Кремле решили иначе / Фото из телеграм-канала Олега Синегубова

Очевидно, что цель России – уничтожить Украину как таковую. Сделать так, чтобы дети боялись выходить на улицу, чтобы студенты думали не о будущей профессии, а сомневались в том, что завтра наступит. Чтобы учителя и преподаватели думали не о повышении своих навыков, а о выживании. Словом, чтобы украинцы дрожали от страха. Но благодаря ПВО меньше ракет долетает до цели. Благодаря медикам меньше людей погибло от вражеских ударов. Благодаря ВСУ меньше городов и сел оккупировано.

В ГСЧС также показали фотографии с мест попаданий

Российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре города. Повреждены спортивный объект, частный дом, складское здание и боксы с автомобилями на территории гаражного кооператива. Произошли пожары по разным адресам. Горели гаражи, машины, складское здание и трава на площади 1000 квадратных метров,

– написали там.

В объектив попали лица работников ГСЧС, которые ежедневно выезжают на места ударов, рискуя попасть под новые обстрелы.

Спасатели выполняют свою тяжелую работу / Фото ГСЧС

Важно! Во время ночных ударов по Киеву повреждены две школы. Несмотря на это, там начался учебный процесс. А на территории двух садиков в Деснянском и Днепровском районах обнаружили обломки.