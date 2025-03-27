Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что в Золочеве прибавилось еще 15 разрушенных домов. В населенном пункте есть 8 пострадавших, в частности, 14-летняя девушка.

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"Это населенный пункт, который страдает почти ежесуточно. Если мы говорим о Золочевском пограничье с Россией, то вообще трудно посчитать количество ударов. Они наносятся по несколько раз за сутки. Это очень горячее направление в плане обстрелов. Как говорит местная власть, от сбросов FPV-дронов местное население очень страдает", – сказала она.

Люди в опасности

Председатель Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко отметил, что примерно 3 тысячи человек сейчас находится в населенных пунктах в приграничье. Многих людей эвакуировали.

Однако там находятся пожилые люди, которые не выезжают. Хотя они получают пищу, медицинское обслуживание, социальный автобус и другие услуги, там оккупанты постоянно осуществляют атаки.

Но люди живут. Там жизнь начинается после 18 часов, когда темнеет. Люди выходят, общаются. Но сейчас весна, начинается сезон. Многие наши жители, которые выехали, находятся на других территориях, хотят обратно приехать. Огороды, консервации и все на свете. Это опасно,

– подчеркнул чиновник.

Самые опасные направления Харьковщины

Анна Черненко отметила, что 26 марта с 20:40 до 21 часа Россия массированно обстреляла Харьков. Враг нанес по городу 12 ударов беспилотниками. В то же время захватчики обстреливали Золочев. В течение дня и утром 27 марта был обстрелян Изюмский район, в частности, Боровая. Там была ранена женщина. Это наиболее опасные направления в Харьковской области.

Когда кто-то говорит о перемирии, что не бьют по энергетическим объектам, мы имеем разбитую котельную, которая питала район, и те дома, в которые люди не успели полностью заселиться. Желанное жилье людей уже сейчас заброшено или серьезно повреждено,

– рассказала корреспондентка.

В результате обстрелов было много пожаров. Это и многоэтажки, и частный сектор. Там очень серьезные разрушения. В течение дня во многих локациях, которые пострадали, коммунальные службы будут продолжать свою работу.