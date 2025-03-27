Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що у Золочеві додалося ще 15 зруйнованих будинків. У населеному пункті є 8 постраждалих, зокрема, 14-річна дівчина.

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"Це населений пункт, який страждає майже щодоби. Якщо ми говоримо про Золочівське прикордоння з Росією, то тут взагалі важко порахувати кількість ударів. Вони завдаються по кілька разів за добу. Це дуже гарячий напрямок у плані обстрілів. Як говорить місцева влада, від скидів FPV-дронів місцеве населення дуже страждає", – сказала вона.

Люди у небезпеці

Голова Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко зазначив, що приблизно 3 тисячі людей зараз перебуває у населених пунктах у прикордонні. Багатьох людей евакуювали.

Однак там перебувають люди похилому віку, які не виїжджають. Хоч вони отримують їжу, медичне обслуговування соціальний автобус та інші послуги, там окупанти постійно здійснюють атаки.

Але люди живуть. Там життя починається після 18 години, коли темніє. Люди виходять, спілкуються. Але зараз весна, розпочинається сезон. Багато наших мешканців, які виїхали, перебувають на інших територіях, хочуть назад приїхати. Городи, консервації і все на світі. Це небезпечно,

– підкреслив посадовець.

Найнебезпечніші напрямки Харківщини

Анна Черненко наголосила, що 26 березня з 20:40 до 21 години Росія масовано обстріляла Харків. Ворог завдав по місту 12 ударів безпілотниками. Водночас загарбники обстрілювали Золочів. Протягом дня і зранку 27 березня був обстріляний Ізюмський район, зокрема, Борова. Там була поранена жінка. Це найбільш небезпечні напрямки у Харківській області.

Коли хтось говорить про перемир'я, що не б'ють по енергетичних об’єктах, ми маємо розбиту котельню, яка живила район, і ті будинки, в які люди не встигли повністю заселитися. Омріяне житло людей вже зараз занедбане або серйозно пошкоджене,

– розповіла кореспондентка.

Внаслідок обстрілів було багато пожеж. Це і багатоповерхівки, і приватний сектор. Там дуже серйозні руйнування. Протягом дня у багатьох локаціях, які постраждали, комунальні служби продовжуватимуть свою роботу.