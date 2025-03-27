Історію місцевої жительки Катерини Поколодної, навпроти оселі якої влучив ворожий "Шахед", розповідає Суспільне. Жінка проживає сама, оскільки її чоловік та син померли, а донька виїхала за кордон, передає 24 Канал.

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"Слава Богу, що я жива"

Зруйнований будинок – це єдине житло, яке було в Катерини, вона мешкала там з 1976 року. Унаслідок російської атаки в оселі посипалася стеля, вилетіли вікна й двері, зруйновано дах. Ночувала жінка в сусідки.

Бац і все. Я не знаю, що – багато літало, гучно було. Дуже страшно. Я сиділа, молилася Богу. Ну, слава Богу, що я жива,

– згадує харків'янка.

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У будинку вона сподівалася провести старість – самостійно ремонтувала й утепляла його. Варіант розселення до гуртожитку жінка не розглядає, оскільки не хоче залишати свого улюбленця.

У мене собака-вівчар. Його зараз забрали зашивати. Він поранений – з губою розрізаною побіг до сусідів, там сховався. Його зашиють, і мені його потрібно забрати,

– каже Катерина.

До слова, собаку доставили до КП "Центр поводження з тваринами" у шоковому стані після удару головою. Його готують до операції.

Нагадаємо, увечері в Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів. Серед постраждалих є діти.