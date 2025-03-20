Корреспонденты CNN посетили украинский город и показали, как агрессор издевается над его жителями, передает 24 Канал. Ситуацию также прокомментировал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Как россияне терроризируют Херсон

Жители Херсона вынуждены рисковать своей жизнью каждый раз, когда выходят на улицу. По словам журналистки, больше всего людей пугает жужжание беспилотников.

На многих зданиях видны шрамы лет конфликта – выбитые и забитые досками окна, куски обломков, разбросанные от снарядов, попавших в бетон,

– отмечает она.

В CNN показали опасные будни херсонцев: смотрите видео

К слову, 19 марта погиб 25-летний херсонский волонтер Александр Ивахненко. Он попал под вражеский обстрел, когда помогал чинить окна после предыдущей атаки.

Парень доставлял землякам гуманитарную помощь еще во время оккупации города, за что россияне его задержали и избили. Александр уехал, однако вернулся сразу после освобождения Херсона.