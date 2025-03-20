Ему было 25 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и волонтера Анастасию Проценко.

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Погиб Александр Ивахненко

Во время оккупации Херсона Александр доставлял землякам гуманитарную помощь, за что россияне его задержали и избили. Парню пришлось уехать, но сразу после освобождения города он вернулся и работал кондуктором-контролером.

По словам волонтера Андрея Ватажко, которого цитирует Суспильне, погибший развозил горячие обеды для людей, помогал эвакуировать жителей из красной зоны и устранять последствия вражеских атак. У Александра остались девушка и ребенок.

Он был невероятно светлым, добрым и отзывчивым человеком, который всегда находил силы поддержать, пошутить и подарить улыбку даже в самых сложных ситуациях. Александр бескорыстно помогал людям, верил в добро и делал этот мир лучше,

– рассказал Андрей.

Напомним, в начале года в больнице умерла херсонская волонтер Ирина Байраченко, получившая тяжелые ранения из-за российского обстрела. Женщина занималась бездомными животными и пожилыми людьми, помогала украинским защитникам. Без матери осталась дочь-школьница.