Женщине было 42 года, без матери осталась дочь-школьница. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Что известно о волонтерке

Месяц назад Мрочко вручил волонтеру благодарность за ее "позицию, патриотизм и искреннее сердце". Женщина занималась бездомными животными, пожилыми людьми и всеми, кто нуждался в помощи.

Ирину Байраченко знали и за пределами Антоновского старостата. Она также помогала украинским защитникам.

Херсон помнит каждого и каждую. Жизнь продолжается ради победы,

– написал глава ОВА.

К слову, россияне увеличили количество ударов по Херсонской области, они целенаправленно обстреливают как объекты, так и мирных жителей. Более того, террористы с помощью разведывательных дронов преследуют прохожих на улицах.

В понедельник, 6 января, враг с беспилотника уже не впервые ударил по общественному транспорту Херсона. Тогда в Корабельном районе города погибли 2 человека.