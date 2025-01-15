Жінці було 42 роки, без матері залишилася донька-школярка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Що відомо про волонтерку

Місяць тому Мрочко вручив волонтерці подяку за її "позицію, патріотизм та щире серце". Жінка опікувалася безпритульними тваринами, літніми людьми та всіма, хто потребував допомоги.

Ірину Байраченко знали й за межами Антонівського старостату. Вона також допомагала українським захисникам.

Херсон пам’ятає кожного і кожну. Життя триває заради перемоги,

– написав голова ОВА.

До слова, росіяни збільшили кількість ударів по Херсонщині, вони цілеспрямовано обстрілюють як об'єкти, так і мирних жителів. Ба більше, терористи за допомогою розвідувальних дронів переслідують перехожих на вулицях.

У понеділок, 6 січня, ворог із безпілотника вже не вперше вдарив по громадському транспорту Херсона. Тоді у Корабельному районі міста загинуло 2 людей.