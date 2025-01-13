Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Прокудіна. Зазначимо, що внаслідок удару також багато людей отримали поранення.

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Що відомо про загиблу

За даними голови ОВА, через важкі поранення після атаки зупинилося серце фахівчині Головного управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та міста Севастополь – 56-річної Лариси Іванівни Досенко.

Черговий російський злочин припав саме на час повернення Лариси Іванівни додому з роботи, яку вона продовжувала виконувати, навіть у надскладних умовах,

– ідеться у повідомленні посадовця.

За його словами, з моменту атаки й до сьогодні жінка перебувала у реанімації, лікарі до останнього боролися за її життя, проте поранення виявилися надто важкими. У загиблої залишилися мати та донька.

"Мої співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять Ларисі Досенко. Її поважали багато херсонців. Не пробачимо. Щоденний кривавий терор має бути зупинений", – додав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, раніше Мрочко повідомив, що в маршрутці загинула 1 людина. За його словами, травми, несумісні з життям, отримав 50-річний Володимир Шум. Він був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради.

Таким чином двоє людей втратили життя та 8 отримали поранення.