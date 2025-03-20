Йому було 25 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко та волонтерку Анастасію Проценко.

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Загинув Олександр Івахненко

Під час окупації Херсона Олександр доставляв землякам гуманітарну допомогу, за що росіяни його затримали й побили. Хлопцеві довелося виїхати, але одразу після звільнення міста він повернувся й працював кондуктором-контролером.

За словами волонтера Андрія Ватажка, якого цитує Суспільне, загиблий розвозив гарячі обіди для людей, допомагав евакуйовувати жителів з червоної зони та усувати наслідки ворожих атак. У Олександра залишилися дівчина й дитина.

Він був неймовірно світлою, доброю і чуйною людиною, яка завжди знаходила сили підтримати, пожартувати та подарувати посмішку навіть у найскладніших ситуаціях. Олександр безкорисливо допомагав людям, вірив у добро й робив цей світ кращим,

– розповів Андрій.

Нагадаємо, на початку року в лікарні померла херсонська волонтерка Ірина Байраченко, що отримала тяжкі поранення через російський обстріл. Жінка опікувалася безпритульними тваринами та літніми людьми, допомагала українським захисникам. Без матері залишилася донька-школярка.