Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он добавил, что для обстрелов оккупанты используют территорию Каховской ГЭС, где во времена Советского Союза были построены бункеры.

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Бессмысленное уничтожение инфраструктуры села

Молчанов заявил, что российские военные используют самодельные установки РСЗО, похожие на такие, которые используют боевики ХАМАСа против Израиля. Это оружие не точно, но россиян это не смущает. Они целенаправленно обстреливают мирное население.

Недавно они обстреляли деревню Кизомыс с помощью крылатых авиационных ракет. Активист считает, что это связано с активностью браконьеров в этом районе.

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"Местные браконьеры поставили средства для отлова рыбы во время нереста. На это обратила внимание полиция, которая ночью доставала сетки и другие орудия. Думаю, что эту активность, особенно звуки скоростных катеров полиции, россияне перепутали с контрнаступлением", – рассказал Молчанов.

По его словам, это было глупое уничтожение инфраструктуры села. Также россияне обстреляли село возле Берислава, где погибла женщина и тяжело ранен ее муж.

Ситуация в Херсонской области