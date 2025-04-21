Сначала оккупанты сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают местность артиллерией. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказал председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает 24 Канал.

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Россияне изменили тактику

Чиновник отметил, что ситуация остается опасной после первого "прилёта", поэтому важно не покидать укрытие сразу.

Находитесь в безопасном месте как можно дольше – это может спасти вам жизнь,

– отметил Прокудин.

В ОВА показали последствия обстрелов Херсонщины: смотрите фото

Также в ОВА призвали не снимать последствия российских обстрелов и не публиковать кадры с мест попаданий в соцсетях. Подобные фото и видео враг может использовать для корректировки огня.

Напомним, утром 21 апреля агрессор в очередной раз атаковал Днепровский район Херсона. Под удар попал детский сад, выбито не менее 30 окон.