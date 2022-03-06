Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает 24 канал.

Важно Россияне в очередной раз разбомбили детсад на Харьковщине: видео последствий

В результате коварных действий врага пострадали следующие районы:

Алексеевка;

Новая Бавария;

Холодная гора;

Ботанический сад.

Также велись бои по кулинчивском и чугуевском направлениям.

Очень много техники врага уничтожили на подходах к Харькову,

– сказал Олег Синегубов.

Украинцы "встретили" врага под Харьковом: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!