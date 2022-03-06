Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает 24 канал.
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В результате коварных действий врага пострадали следующие районы:
- Алексеевка;
- Новая Бавария;
- Холодная гора;
- Ботанический сад.
Также велись бои по кулинчивском и чугуевском направлениям.
Очень много техники врага уничтожили на подходах к Харькову,
– сказал Олег Синегубов.
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