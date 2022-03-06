Про це заявив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає 24 канал.

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Внаслідок підступних дій ворога постраждали такі райони:

Олексіївка;

Нова Баварія;

Холодна гора;

Ботанічний сад.

Також велися бої по кулінчивському та чугуївському напрямках.

Дуже багато техніки ворога було знищено на підходах до Харкова,

– сказав Олег Синєгубов.

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